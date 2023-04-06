Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе

В «ПСЖ» хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет надавить на нескольких футболистов команды, чтобы те подписали новые контракты с парижским клубом. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Кампуш хочет добиться подписания новых контрактов с игроками, угрожая тем, что «ПСЖ» расстанется с ними. Предположительно, речь идёт о полузащитниках Витинье, Карлосе Солере, Ренату Саншеше, Фабиане Руисе, защитниках Хуане Бернате и Серхио Рамосе и нападающих Уго Экитике и Лионеле Месси.

В текущем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав после 29 сыгранных матчей 66 очков. Парижане опережают ближайших преследователей на шесть очков.

Материалы по теме
Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально?
Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально?

Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023