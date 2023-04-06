В «ПСЖ» хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет надавить на нескольких футболистов команды, чтобы те подписали новые контракты с парижским клубом. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Кампуш хочет добиться подписания новых контрактов с игроками, угрожая тем, что «ПСЖ» расстанется с ними. Предположительно, речь идёт о полузащитниках Витинье, Карлосе Солере, Ренату Саншеше, Фабиане Руисе, защитниках Хуане Бернате и Серхио Рамосе и нападающих Уго Экитике и Лионеле Месси.

В текущем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав после 29 сыгранных матчей 66 очков. Парижане опережают ближайших преследователей на шесть очков.

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