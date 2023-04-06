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Карвахаль — о разгроме «Барсы»: всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника

Карвахаль — о разгроме «Барсы»: всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал победу команды в ответном матче полуфинала Кубка Испании над «Барселоной» (4:0) и выход «Королевского клуба» в финал.

«Мы знали, что едем в Барселону, чтобы победить и что это возможно. Мы верили, мы были лучше и заслужили стать финалистами. Тренер предложил более атакующую игру с Лукой [Модричем], Родриго, Винисиусом и Каримом [Бензема] впереди. Мы создавали моменты, хорошо использовали свободное пространство.

Я в восторге от результата. Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника и играть в полуфинале Кубка. Безумно счастлив, но у нас ещё есть важные задачи. Теперь мы думаем о «Вильярреале». Бензема? В таком состоянии он может доставить нам ещё много радости», — приводит слова Карвахаля AS.

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