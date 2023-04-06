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Удаление за сейв полевого игрока руками — в видеообзоре матча «Кремонезе» — «Фиорентина»

Удаление за сейв полевого игрока руками — в видеообзоре матча «Кремонезе» — «Фиорентина»
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Вчера, 5 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором встретились «Кремонезе» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «фиалок». На матче работала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Рима.

«Фиорентина» уверенно победила «Кремонезе» в 1-м полуфинальном матче Кубка Италии. Видеообзор:

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.

Интересный эпизод в этом матче произошёл на 73-й минуте игры. Защитник «Кремонезе» Эмануэль Айву спас свои ворота от пропущенного гола вратарским сейвом руками. В дело вмешался VAR — защитника удалили за игру руками, а в ворота его команды был назначен пенальти.

Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Кабрал – 20'   0:2 Гонсалес – 75'
Удаления: Айву – 73' / нет

Отметим, что ответный матч команд в полуфинале Кубка Италии запланирован на 27 апреля.

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