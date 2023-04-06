«Вальверде не рассчитывал на меня с самого начала». Малком — о провале в «Барселоне»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, почему у него не получилось в испанской «Барселоне», заявив, что тогдашний главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не доверял бразильскому форварду.
«Почему Эрнесто Вальверде не доверял Малкому? Вы никогда не сможете угодить всем. Я играл мало, и мне приходилось мириться с этим и продолжать работать. Тренер не хотел меня с самого начала, поэтому он попросил купить Виллиана. Он не позволил мне показать ему, что я тоже способен на это. На «Энфилде» (в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов сезона-2018/2019. — Прим «Чемпионата»), например, он выпустил меня на поле на 80-й минуте, когда счёт уже был 0:4. Я не был его фаворитом, и мне пришлось уйти», — приводит слова Малкома Relevo.
Малком играл за «Барселону» в сезоне-2018/2019, проведя за каталонцев 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- 6 апреля 2023
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