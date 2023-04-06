«Весь стадион скандировал моё имя!» Малком — об игре за «Барселону»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о периоде своей игры за испанскую «Барселону», признавшись, что продолжает болеть за каталонский клуб.
«Играть в «Барселоне» было воплощением мечты. Я играл с лучшими в мире, это навсегда останется в моей памяти. У меня исполнилась мечта любого ребёнка, я чувствовал любовь фанатов. Они всегда поддерживали меня. Помню кубковый матч, в котором я забил гол, а потом получил травму. Весь стадион скандировал моё имя!
Конечно, я продолжаю следить за «Барселоной». Смотрю матчи по телевизору и точно знаю, что всегда буду за неё болеть. Сейчас мы очень близки к победе в Ла Лиге, и, надеюсь, что «Барселона» сможет этого добиться», — приводит слова Малкома Relevo.
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