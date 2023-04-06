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Анчелотти объявил футболистам «Реала» о выходном дне после разгрома «Барсы». Видео

Анчелотти объявил футболистам «Реала» о выходном дне после разгрома «Барсы». Видео
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предоставил футболистам выходной после разгромной победы в ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной» (4:0).

На видео, опубликованном в соцсетях, итальянец объявляет о своём решении команде. Игроки «Реала» приветствуют выходной громкими овациями.

Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»:

Напомним, в первом полуфинальном матче мадридцы уступили дома «Барсе» со счётом 0:1. В ответной встрече в составе «Реала» хет-триком отметился форвард Карим Бензема, ещё один гол на счету Винисиуса Жуниора.

В финале Кубка Испании мадридцы сыграют с «Осасуной». Встреча состоится в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Ла Картуха». В последний раз «Реал» выигрывал Кубок Испании в 2014 году.

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