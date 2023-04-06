Анчелотти объявил футболистам «Реала» о выходном дне после разгрома «Барсы». Видео
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предоставил футболистам выходной после разгромной победы в ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной» (4:0).
На видео, опубликованном в соцсетях, итальянец объявляет о своём решении команде. Игроки «Реала» приветствуют выходной громкими овациями.
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»:
Напомним, в первом полуфинальном матче мадридцы уступили дома «Барсе» со счётом 0:1. В ответной встрече в составе «Реала» хет-триком отметился форвард Карим Бензема, ещё один гол на счету Винисиуса Жуниора.
В финале Кубка Испании мадридцы сыграют с «Осасуной». Встреча состоится в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Ла Картуха». В последний раз «Реал» выигрывал Кубок Испании в 2014 году.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:07
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:30
Партнерский контент