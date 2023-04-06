Садио Мане пообещал в ближайшее время вернуться к своему уровню игры за «Ливерпуль»

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане ответил на вопрос о том, когда он вернётся на свой прежний уровень игры времён выступлений за английский «Ливерпуль». Сенегалец пообещал, что это преображение должно произойти в ближайшее время.

«Когда мы увидим Садио Мане времён игры за «Ливерпуль»? Очень скоро, обещаю!» — приводит слова Мане журналист Максимиллиан Кох в своём «твиттере».

30-летний Мане перешёл в мюнхенскую команду летом 2022 года. «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за сенегальского нападающего € 32 млн. Мане сыграл за мюнхенцев в текущем сезоне 30 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

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