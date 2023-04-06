Костанца: Пиняев может достигнуть высокого уровня, но с Винисиусом я бы его не сравнивал
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о перспективах бывшего партнёра по самарской команде Сергея Пиняева, который ныне выступает за московский «Локомотива». Также Костанца сравнил потенциал Пиняева с потенциалом Винисиуса Жуниора из «Реала».
«Может ли Пиняев достичь уровня Винисиуса? Пиняй пока ещё очень молодой. У него отличные скиллы, он действительно талантливый. Но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать – Винисиус уже на совсем другом уровне. На мой взгляд, он один из лучших в мире прямо сейчас. Но у меня нет сомнений, что если Пиняй продолжит развиваться и физически, и ментально, то он достигнет очень высокого уровня», — приводит слова Фернандо Костанцы Metaratings.
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