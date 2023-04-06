Агент Миранчука отреагировал на слухи, что «Торино» не собирается выкупать игрока

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о том, что туринский клуб не планирует выкупать футболиста у «Аталанты» по окончании сезона.

«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещё приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что «Торино» не планирует выкупать 27 летнего Миранчука у «Аталанты» за € 13 млн. Российский полузащитник может покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.