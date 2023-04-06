«ПСЖ» начал переговоры с Юлианом Нагельсманом о должности главного тренера клуба

Французский «ПСЖ» начал переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманом о назначении на пост наставника парижан. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Абделлах Боулма.
По информации источника, руководство парижан не рассчитывает на нынешнего главного тренера команды Кристофа Галтье в следующем сезоне и уже имело первые контакты с уволенным ранее из мюнхенской «Баварии» Нагельсманом, несмотря на то что немец является также претендентом на пост наставника лондонского «Челси».
35-летний Нагельсман накопил семилетний опыт работы с командами немецкой Бундеслиги. Под руководством молодого специалиста играли «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Бавария», из которой он был уволен несколько недель назад.
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