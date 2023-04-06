Гришин: игроки ЦСКА давно повзрослели — заслужили победу над «Крыльями» своим характером

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о победе армейской команды в ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:0).

«Футбол — справедливая игра. ЦСКА заслужил победу над «Крыльями Советов» своим характером. Игра была равная. И «Крылья», и ЦСКА уже изучили друг друга, потому что за короткий период времени проводят третью игру. Вчера команды играли до первой ошибки, и её допустили самарцы. Но у обеих команд оборона переиграла нападение.

Игроки ЦСКА уже давно повзрослели. Футболисты много сыграли в РПЛ. В чемпионате невозможно соревноваться с «Зенитом», а Кубок надо выигрывать. До победы осталось два шага. Но надо настраиваться и на чемпионат, и на Кубок России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.