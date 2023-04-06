Первый тренер Миранчука: Алексей проявил себя в «Торино» и точно рвётся играть
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал игру футболиста за команду в текущем сезоне Серии А.
«В «Торино» он проявил себя больше, чем в «Аталанте». Алексей подходит «Торино». Он это доказал своими технико-тактическими действиями, выходами, участием в голах команды. Несмотря на то что он не так много играл, всё равно играл в два раза больше, чем в «Аталанте».
Я не знаю его дальнейшей судьбы, но знаю, что он точно рвётся играть и подтверждать свои результаты. В любом случае Алексей — уровень средних команд Серии А, причём основного состава. Будем смотреть, как это будет дальше», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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