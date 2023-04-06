Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал на заседание Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Испанский специалист был вызван на заседание для рассмотрения его слов на пресс-конференции после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Абаскаль раскритиковал судейство, отметив, что футболисты соперника тянули время.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 21 матча. В следующем туре красно-белые сыграют дома с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 8 апреля, на «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток — в 19:30 мск.

Материалы по теме
В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на КДК за резкие слова после игры с «Ахматом»

Гильермо Абаскаль приехал на заседание КДК РФС:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023