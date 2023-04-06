Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал на заседание Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Испанский специалист был вызван на заседание для рассмотрения его слов на пресс-конференции после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Абаскаль раскритиковал судейство, отметив, что футболисты соперника тянули время.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 21 матча. В следующем туре красно-белые сыграют дома с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 8 апреля, на «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток — в 19:30 мск.
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Гильермо Абаскаль приехал на заседание КДК РФС:
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