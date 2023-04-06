«Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях
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Московский «Спартак» не поздравил с днём рождения бывшего владельца клуба Леонида Федуна в социальных сетях. Вчера, 5 апреля, функционеру исполнилось 67 лет.
Отметим, что многие российские клубы, в числе которых и «Спартак», регулярно поздравляют с днём рождения в соцсетях значимых для команды личностей — бывших футболистов, тренеров, президентов.
Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За несколько месяцев до ухода из «Спартака» Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Сейчас футбольным клубом «Спартак» владеет компания «Лукойл», которой принадлежит 100% акций.
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