Дмитрий Хлестов и Павел Мелёшин приняли участие в открытии футбольного центра в Солнцеве

В прошедшие выходные, 2 апреля, состоялось торжественное открытие первого футбольного центра на западе Москвы – Spartak CityFootball Солнцево. Новый центр стал частью академии Spartak CityFootball – совместного проекта ФК «Спартак-Москва» и CityFootball – которая воспитывает футболистов уже более шести лет. Открытие посетили многократный чемпион России в составе красно-белых Дмитрий Хлестов и воспитанник клуба, нападающий Павел Мелёшин. Футболисты провели автограф-сессию и сфотографировались со всеми желающими.
В рамках открытия в центре прошёл турнир среди команд 2014 года рождения. Победителем стала команда Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова. Помимо автограф-сессии, именитые гости вручили награды всем участникам турнира и победителям розыгрышей.
Дмитрий Хлестов поделился своими впечатлениями об инфраструктуре центра.
«Построили новый футбольный центр в Солнцеве. Тут всё прекрасно: бегайте, тренируйтесь, играйте, наслаждайтесь! Поле великолепное для первых шагов в футболе», — сказал Хлестов.
Павел Мелёшин также высказался об открытии нового центра в Солнцеве.
«Поле хорошее, местоположение тоже удачное. Здесь есть всё, чтобы совершенствоваться и играть в футбол. У всех ребят впереди большой путь, и тут есть все условия для того, чтобы стать профессиональным футболистом. Желаю юным игрокам совершенствоваться, а родителям желаю быть рядом в этом непростом пути. Не расстраивайтесь, если что-то не получается, всегда двигайтесь вперёд!» — сказал Мелёшин присутствующим на открытии.
Новый центр Spartak CityFootball Солнцево построен специально для подготовки футболистов в возрасте от 6 до 12 лет и объявил о наборе детей и Днях открытых дверей, которые пройдут 5, 8, 12 и 15 апреля 2023 года.
Для посещения Дня открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте. Отметим, что общее количество мест для детей на один центр в рамках одного сезона является ограниченным и составляет 200 человек.
- 6 апреля 2023
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