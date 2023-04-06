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«Енисей» получит € 10 тыс. за отменённый товарищеский матч с румынским клубом

«Енисей» получит € 10 тыс. за отменённый товарищеский матч с румынским клубом
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб в ближайшее время получит компенсацию в размере € 10 тыс. за отменённый товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждём поступление средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это € 10 тысяч», — приводит слова Ивахова ТАСС.

Напомним, в начале февраля «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» на сборах в Турции. Игра была отменена за час до начала. Отмечалось, что «Оцелул» решил не выходить на поле из-за возможных санкций со стороны Федерации футбола Румынии.

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