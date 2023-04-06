«Енисей» получит € 10 тыс. за отменённый товарищеский матч с румынским клубом

Директор «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб в ближайшее время получит компенсацию в размере € 10 тыс. за отменённый товарищеский матч с румынским «Оцелулом».
«Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждём поступление средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это € 10 тысяч», — приводит слова Ивахова ТАСС.
Напомним, в начале февраля «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» на сборах в Турции. Игра была отменена за час до начала. Отмечалось, что «Оцелул» решил не выходить на поле из-за возможных санкций со стороны Федерации футбола Румынии.
- 6 апреля 2023
-
14:58
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:20
-
13:16
-
12:59
-
12:56
-
12:35
-
12:27
-
12:27
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:34