Левандовски рассказал, какой период в «Баварии» считает лучшим в своей карьере

Польский нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», заявил, что считает своим лучшим периодом в немецкой команде время, когда главным тренером рекордмайстера был Ханс-Дитер Флик.

«Лучшим временем в «Баварии» для меня было то, когда главным тренером был Ханси. Мы выиграли всё. Я осуществил свою мечту выиграть Лигу чемпионов. Мы просто шли дальше, независимо от того, какая команда противостояла нам. Это было отличное, замечательное время», — приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern&Germany.

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год. Во главе мюнхенцев немецкий специалист завоевал семь трофеев, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

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