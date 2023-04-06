Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски рассказал, какой период в «Баварии» считает лучшим в своей карьере

Левандовски рассказал, какой период в «Баварии» считает лучшим в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Польский нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», заявил, что считает своим лучшим периодом в немецкой команде время, когда главным тренером рекордмайстера был Ханс-Дитер Флик.

«Лучшим временем в «Баварии» для меня было то, когда главным тренером был Ханси. Мы выиграли всё. Я осуществил свою мечту выиграть Лигу чемпионов. Мы просто шли дальше, независимо от того, какая команда противостояла нам. Это было отличное, замечательное время», — приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern&Germany.

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год. Во главе мюнхенцев немецкий специалист завоевал семь трофеев, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

Материалы по теме
Роберт Левандовски дал прогноз на матч ЛЧ между «Баварией» и «Манчестер Сити»

Левандовски («Барселона») чудом не забивает после навеса Торреса

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023