Булыкин: Миранчук устраивает «Торино». Но на него будет ещё пара претендентов из Европы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу будущего полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Идут разговоры о сумме трансфера Миранчука в «Торино», но, может, есть и другие варианты продолжения карьеры для Алексея. Надо просто подождать.

Миранчук проводит хороший сезон в Италии. Сам футболист хочет остаться в Европе, поэтому предложения будут. Здесь вопрос в его стоимости и зарплате. Есть много работы для агента, а сам Алексей должен продолжать в том же духе и пытаться выбрать для себя оптимальный европейский вариант. Нужно переходить туда, где больше игрового времени.

Миранчук устраивает «Торино» — его ставили в состав, а Алексей показывал себя. Но вопрос в деньгах. На Миранчука будет ещё пара-тройка претендентов из Европы. Самое главное — хорошо провести переговоры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.