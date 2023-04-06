Кин: «Арсенал» — фаворит в борьбе за титул в АПЛ, но мне всё ещё нравится «Манчестер Сити»

Бывший ирландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлениями от чемпионской гонки в АПЛ в текущем сезоне.
«Арсенал» находится в отличной позиции, но я бы никогда не подумал, что они будут там, особенно перед началом сезона. Они показали блестящую игру, а их молодые футболисты очень стабильны, полностью сосредоточены на выступлении в чемпионате. Они, определённо, фавориты в борьбе за титул, но я не думаю, что они одержат победу. Мне всё ещё нравится «Сити», хоть «Арсенал» и находится в прекрасном положении. Им нужно немного удачи и поменьше травм в оставшиеся месяцы сезона. Они в отличном положении, вы должны восхищаться ими и завидовать им», — приводит слова Кина Metro.
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- 6 апреля 2023
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