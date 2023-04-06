«Заткнись, ты ужасен». Винисиус — Торресу во время матча «Реала» и «Барсы»
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вступил в перепалку с форвардом «Барселоны» Ферраном Торресом во время ответного полуфинала Кубка Испании (4:0), сообщает Mundo Deportivo.
На 85-й минуте на поле произошёл конфликт, в ходе которого игрок «Реала» сказал сопернику: «Заткнись, ты ужасен». На тот момент мадридцы выигрывали со счётом 4:0.
Партнёры пытались успокоить Винисиуса, чтобы тот не получил вторую жёлтую карточку во встрече и не пропустил финал. Также по ходу матча с «Барсой» бразилец конфликтовал с другими футболистами каталонцев, например, с Гави.
В решающем матче Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной». Игра состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.
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