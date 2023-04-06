Болельщики «Барсы» бросали на поле зажигалки, монеты и бутылки в конце матча с «Реалом»

Болельщики «Барселоны» кидали предметы на поле во время ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (0:4), состоявшегося на стадионе «Спотифай Камп Ноу», сообщает Marca.

Поклонники каталонского клуба с 70-й минуты встречи начали бросать зажигалки, монеты и бутылки с водой.

«Несколько зажигалок были брошены публикой, находящейся за воротами «Реала», не задев ни одного игрока. В связи с этим матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по системе громкой связи о необходимости прекращения этих действий.

Один из предметов попал во вратаря «Реала» [Куртуа], но не причинил ему никакого вреда. Игрок смог продолжить игру без каких-либо проблем», — говорится в судейском протоколе.

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