Болельщики «Барсы» бросали на поле зажигалки, монеты и бутылки в конце матча с «Реалом»
Поделиться
Болельщики «Барселоны» кидали предметы на поле во время ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (0:4), состоявшегося на стадионе «Спотифай Камп Ноу», сообщает Marca.
Поклонники каталонского клуба с 70-й минуты встречи начали бросать зажигалки, монеты и бутылки с водой.
«Несколько зажигалок были брошены публикой, находящейся за воротами «Реала», не задев ни одного игрока. В связи с этим матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по системе громкой связи о необходимости прекращения этих действий.
Один из предметов попал во вратаря «Реала» [Куртуа], но не причинил ему никакого вреда. Игрок смог продолжить игру без каких-либо проблем», — говорится в судейском протоколе.
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»:
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
14:58
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:20
-
13:16
-
12:59
-
12:56
-
12:35
-
12:27
-
12:27
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:34
Партнерский контент