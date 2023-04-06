Точилин: «Динамо» в кризисе, но попадание в тройку РПЛ станет оправданием такому сезону

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Напомним, «Динамо» уступило в серии послематчевых пенальти.

«Наверное, происходящее сейчас с «Динамо» – тенденция. По сути игра с «Акроном» – продолжение матча с «Сочи». В плане психологии видно, что команда в каком-то кризисе.

Плюс не хватает реализации. Но это, опять же, психологический момент. В чём-то спешат, в чём-то не уверены. Так что это нормально. Опять же, то же самое было с «Сочи» – игровое преимущество, больше на одного игрока, есть моменты, но результат неудачный.

Лучший рецепт, чтобы исправить происходящее, – победа. И голы. Тогда наступит эмоциональный подъём. Видно, что команда сейчас в непростой ситуации. Очень важна следующая игра. Неудача приведёт к ещё большему кризису.

Руководство ясно высказалось, что до конца сезона Йоканович не уйдёт. Так что доверие к нему пока есть. Следующая игра у «Динамо» со «Спартаком». Важнейший матч, который может что-то изменить.

В любом случае теперь надо попадать в тройку. Это будет каким-то оправданием такому сезону», – приводит слова Точилина «РБ Спорт».