Алдонин: по интриге Кубок России даже более интересен, чем РПЛ
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о формате проведения Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023.
«Соглашусь, что сделать текущий формат Кубка России — это было отличным решением. Увеличили количество матчей, когда нет еврокубков. Есть Путь РПЛ и Путь регионов, где появляется второй шанс у команд. Да и зрительский интерес и количество болельщиков в Кубке понятно с чем связаны.
По интересу Кубок конкурентоспособен с РПЛ. Он точно не менее интересен. Если по интриге, то даже более интересен», — приводит слова Алдонина Legalbet.
Сегодня, 6 апреля, состоится жеребьёвка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. А в финале Пути РПЛ встретятся «Урал» и ЦСКА.
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