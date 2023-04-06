Алдонин: по интриге Кубок России даже более интересен, чем РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о формате проведения Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023.

«Соглашусь, что сделать текущий формат Кубка России — это было отличным решением. Увеличили количество матчей, когда нет еврокубков. Есть Путь РПЛ и Путь регионов, где появляется второй шанс у команд. Да и зрительский интерес и количество болельщиков в Кубке понятно с чем связаны.

По интересу Кубок конкурентоспособен с РПЛ. Он точно не менее интересен. Если по интриге, то даже более интересен», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Сегодня, 6 апреля, состоится жеребьёвка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. А в финале Пути РПЛ встретятся «Урал» и ЦСКА.