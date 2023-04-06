«В 4 победных сезонах ты вышел в старте только 20 раз». Жезус — о шутках с Зинченко

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал об общении с украинским футболистом клуба Александром Зинченко, с которым они ранее выступали за «Манчестер Сити».
«Я думаю, что Алекс — король шуток. Он всё время шутит с кем-то. В прошлом сезоне, когда Зинченко вышел против «Астон Виллы» (38-й тур АПЛ-2021/2022. — Прим. «Чемпионата»), мы проигрывали 0:2. Он появился на поле и, честно говоря, немного изменил игру: помогал в атаке и даже отдал результативную передачу. Он говорил мне: «Я подарил тебе один трофей Премьер-лиги, из-за меня у тебя их четыре». Я ответил: «Послушай, хорошо, я принимаю это, но в четырёх победных сезонах ты вышел в старте только в 20 играх». После этого он хотел меня убить», — рассказал Жезус в соцсетях шоу Footballers Lives.
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