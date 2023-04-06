Илкай Гюндоган поделился мнением о Томасе Тухеле

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о главном тренере мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле, под руководством которого играл в дортмундской «Боруссии», заявив, что это помогло ему значительно прогрессировать в своей игре.

«Тренировки под руководством Тухеля были чрезвычайно качественными и интенсивными. Он любит детали, например, он может сделать нарезку из множества эпизодов, чтобы показать вам именно то, что он хочет от вас увидеть. Так же он делает с хорошими моментами. Это помогло мне сделать очень большие шаги вперёд, хотя это был всего лишь один сезон. Тухель — тот, кто открыто высказывает своё мнение. Для меня это говорит в его пользу, а не против него», — приводит слова Гюндогана Sport Bild.

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