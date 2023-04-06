Прокуратура Рима начала расследование возможных финансовых махинаций «Ромы» и «Лацио»

Прокуратура Рима начала расследование в отношении «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» из-за возможных финансовых махинаций клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Команды подозреваются в завышении трансферной стоимости футболистов в период с 2017 по 2021 год. Это приводило к фиктивному приросту капитала. В офисах клубов провели обыски и изъяли документы, касающиеся трансферов. Ранее за подобное нарушение с туринского «Ювентуса» сняли 15 очков.
Отметим, что «Салернитана» до 2020 года принадлежала президенту и владельцу «Лацио» — Клаудио Лотито.
В текущем сезоне «Рома» занимает пятое место в таблице Серии А, набрав 50 очков в 28 встречах. «Лацио» — на второй строчке, заработав 55 очков за 28 туров, «Салернитана» — 15-я (28 очков).
«Фиорентина» уверенно победила «Кремонезе» в 1-м матче Кубка:
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