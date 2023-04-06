Харлачёв: в России достаточно тренеров, которые могли бы заменить Йокановича в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачёв высказался о возможной смене главного тренера в московской команде. Ранее появились слухи о возможном увольнении Славиши Йокановича. Харлачёв считает, что «Динамо» необходимо обратить внимание на иностранных специалистов.

«Я придерживаюсь того принципа, что коней на переправе не меняют. Мне кажется, изначально «Динамо» могло рассмотреть кандидатуры российских тренеров. В нашей стране достаточно много тренеров, которые легко могли бы заменить кандидатуру Йокановича. А так, он импонирует мне своей работой. Но на данный момент я склонен предложить «Динамо» российского тренера. Например, динамовцев Точилина или Кобелева. Болельщики поддержали бы их.

В работе тренера никто не застрахован ни от какого результата. Если давали какие-то громкие обещания — выиграть Кубок, войти в тройку — пусть тогда их придерживаются. Кубок уже не получается. Значит, войти в тройку», — приводит слова Харлачёва «РБ Спорт».