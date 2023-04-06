Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков предположил, что цена выкупа Алексея Миранчука слишком высока для «Торино»

Виталий Дьяков предположил, что цена выкупа Алексея Миранчука слишком высока для «Торино»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о будущем Алексея Миранчука, который на правах аренды выступает за «Торино».

«Алексей Миранчук играет довольно-таки неплохо. Забивает, отдаёт. Хотелось бы ещё больше результативных действий, но «Торино» — оборонительная команда. Возможно, для них цена выкупа слишком дорогая. Может, на него рассчитывают в «Аталанте». Остаётся только догадываться. Сезон Алексей проводит неплохой, а дальше — время покажет.

Я смотрю много матчей чемпионата Италии и с участием «Аталанты», и с участием «Торино». Гасперини — своеобразный, специфический тренер, жёсткий диктатор. У него часто всё меняется — была известная ситуация с Иличичем. Всё может быть — может, и Миранчук закрепится в «Аталанте», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Булыкин: Миранчук устраивает «Торино». Но на него будет ещё пара претендентов из Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023