Виталий Дьяков предположил, что цена выкупа Алексея Миранчука слишком высока для «Торино»

Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о будущем Алексея Миранчука, который на правах аренды выступает за «Торино».

«Алексей Миранчук играет довольно-таки неплохо. Забивает, отдаёт. Хотелось бы ещё больше результативных действий, но «Торино» — оборонительная команда. Возможно, для них цена выкупа слишком дорогая. Может, на него рассчитывают в «Аталанте». Остаётся только догадываться. Сезон Алексей проводит неплохой, а дальше — время покажет.

Я смотрю много матчей чемпионата Италии и с участием «Аталанты», и с участием «Торино». Гасперини — своеобразный, специфический тренер, жёсткий диктатор. У него часто всё меняется — была известная ситуация с Иличичем. Всё может быть — может, и Миранчук закрепится в «Аталанте», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.