Агент Тюкавина: у «Динамо» опять неудачный матч, что-то у Йокановича не получается здесь

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поставил под сомнение текущие успехи главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича. Он также дал комментарий о состоянии Тюкавина после поражения от «Акрона» в кубковом матче.

«Конечно, Костя расстроен, вчера мог забить. Моменты есть, уже хорошо. Пусть и дальше работает. У команды вчера был очередной неудачный матч, так бывает. Что-то у Йокановича не получается здесь», — сказал Сафонов в интервью «РБ Спорт».

Матч «Динамо» с «Акроном» завершился вничью со счётом 0:0, в серии послематчевых пенальти тольяттинский клуб оказался сильнее — 4:1.

В текущем сезоне РПЛ на счету Тюкавина восемь мячей в 20 играх. Форвард отмечался забитым голом в трёх матчах турнира кряду.

В таблице чемпионата России «Динамо» располагается на пятом месте, набрав 35 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет со «Спартаком» в дерби. Игра состоится в субботу, 8 апреля, в 19:30 мск.