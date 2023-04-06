Лэмпард: Маунт — фантастический игрок для «Челси»

Временный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард на своей первой предматчевой пресс-конференции высказался о ситуации с контрактом полузащитника Мэйсона Маунта.

«Не знаю достаточно, чтобы говорить об этом, с моей стороны будет неправильно влезать. В моё время Мэйсон фантастически себя проявлял, как и Джеймс, Томори, Абрахам, и другие.

Я знаю, что у него были трудности с травмами. Я знаю, что он даёт команде, и я хочу увидеть его на поле. Мэйсон – фантастический игрок для «Челси», – сказал Лэмпард.

На счету английского полузащитника в текущем сезоне 32 матча за «Челси» во всех турнирах. В них игрок смог отметиться тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Первой встречей для Лэмпарда у руля «Челси» после возвращения в клуб станет выездной матч 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Игра состоится в субботу, 8 апреля, в 17:00 (мск).