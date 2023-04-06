Гари Невилл: если «Арсенал» обыграет «Ливерпуль», они завоюют титул

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о шансах «Арсенала» и «Манчестер Сити» в борьбе за золотые медали чемпионата Англии.

«Если «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» на «Энфилде», я бы сказал, что они завоюют титул, потому что это придаст им невероятную уверенность. Если они проиграют, тогда чемпионская гонка станет очень напряжённой. Фергюсон всегда говорил нам, что, если вы боретесь за титул, выездная победа над «Ливерпулем» в это время года позволит вам выиграть лигу. Довольно часто так и случалось.

Около двух или трёх месяцев назад я думал, что «Арсенал» финиширует с отставанием от «Манчестер Сити» в 10–15 очков. Очевидно, что сейчас это не так, хотя впереди ещё долгий путь. «Арсеналу» предстоит сыграть с «Сити» и «Ньюкаслом», и это будут очень сложные игры.

При этом я всё ещё говорю, что «Сити» — фаворит в борьбе за титул, потому что в какой-то момент они приблизятся к «Арсеналу» и покажут свою силу. Если «Сити» будет в пределах четырёх или пяти очков перед очной встречей, это давление станет невыносимым для игроков «Арсенала». Я знаю это, потому что сам был в такой ситуации, и меня тащили за собой старшие игроки команды.

Для Премьер-лиги гораздо лучше, если «Арсенал» выиграет её, потому что «Сити» выигрывал чемпионат четыре раза за последние пять лет. Победа «Арсенала» докажет, что эта лига конкурентоспособна, и команды, которые не считаются фаворитами перед началом сезона, могут победить. Никто не думал, что «Арсенал» будет бороться. Все думали, что титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль».

Если Микель Артета сможет выиграть лигу — это будет совершенно невероятная история, и у нас впереди чертовски интересные пять или шесть недель: борьба за место в четвёрке лучших, борьба за выживание и чемпионская гонка», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 29 матчах. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт на восемь очков и имеет игру в запасе.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ливерпулем» 9 апреля, «Манчестер Сити» 8 апреля отправится в гости к «Саутгемптону».