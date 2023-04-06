Колыванов: Миранчуку надо проявлять себя в «Торино». Необходимо привлечь внимание клубов

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов, выступавший за итальянские «Фоджу» и «Болонью», поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Аталанта» хочет заработать какие-то деньги на Миранчуке: не может же клуб просто так с ним расстаться. Это бизнес. Понятно, что Миранчуку нравится в «Торино»: он играет в основном составе и прогрессирует. И у него такой возраст, что надо играть. Сидеть на лавке никому не хочется.

Не знаю, действительно ли «Торино» не может заплатить € 13 млн, но в любом случае агенты Алексея должны разговаривать с представителями «Торино» и «Аталанты», чтобы найти компромисс. Если Миранчук сам хочет остаться в стане туринцев, значит, его там всё устраивает: и отношение болельщиков, и отношение тренера и руководителей клуба. Нужно искать варианты, чтобы всем сторонам было выгодно.

Стоит ли уходить из «Аталанты», если не клуб не договорится с «Торино»? Скажу одно: Миранчуку нужно играть. Он сейчас в самом расцвете сил – в таком возрасте необходимо играть и доказывать. Надеюсь, концовку сезона в «Торино» Алексей проведёт хорошо, и, может быть, ещё какой-нибудь клуб проявит к нему интерес. Но сейчас его задача – проявлять свои лучшие качества, забивать голы и отдавать передачи. Необходимо, чтобы он привлёк внимание других клубов», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отличиться четырежды.