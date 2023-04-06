Болельщикам «Ювентуса», оскорблявшим Лукаку, грозит пожизненный бан на посещение матчей

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«Ювентус» планирует идентифицировать фанатов, скандировавших расистские оскорбления в адрес бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во время первого полуфинального матча Кубка Италии в Турине фанаты «Ювентуса» оскорбляли Лукаку, когда он исполнял пенальти.

По информации источника, «Ювентус» сотрудничает с полицией Турина и намерен установить личности болельщиков. В том числе планируется использовать записи со 115 камер наблюдения, которые установлены по периметру «Альянц Стэдиум».

Ожидается, что виновным грозит пожизненный запрет на посещение матчей.

Первый матч «Ювентуса» и «Интера» завершился ничьей — 1:1, Ромелу Лукаку отметился забитым мячом с пенальти. Ответная игра состоится в Милане 26 апреля.