«Краснодар» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.
«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.
Победитель противостояния выйдет в следующий раунд Кубка России (Путь регионов), проигравшая команда завершит выступление в турнире.
- 6 апреля 2023
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