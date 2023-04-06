Руслан Нигматуллин: «Торино» не предел мечтаний для Алексея Миранчука

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о соответствии уровня «Торино» игре Алексея Миранчука.

«Торино» изначально небогатый клуб. Для них 13 миллионов — достаточно весомая сумма. Купить для себя за такую сумму — это дорого для них. Предполагаю, был возможный вариант — это перепродажа, чтобы заработать, но по каким-то причинам они это, возможно, не увидели.

Алексей проявил себя неплохо. Может, он зарекомендовал себя не настолько, насколько в клубе рассчитывали. Сложно сказать, в чём дело. Отчаиваться по этому поводу не стоит. «Торино» не предел мечтаний для Алексея. Вполне возможно, получит более интересное предложение», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.