Куадрадо, Лукаку и Ханданович дисквалифицированы по итогам матча «Ювентус» — «Интер»

Спортивный суд Италии определил санкции для футболистов «Интера» и «Ювентуса» по итогам первого полуфинального матча Кубка Италии (1:1).
Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо дисквалифицирован на три матча и оштрафован на € 10 тыс. за драку после финального свистка с Самиром Хандановичем, который, в свою очередь, получил один матч дисквалификации и те же € 10 тыс. штрафа.
Кроме того, форвард «Интера» Ромелу Лукаку дисквалифицирован на один матч за ненадлежащее поведение на футбольном поле. Стоит отметить, что все вышеперечисленные дисквалификации распространяются и на матчи Серии А.
Также было принято решение закрыть фанатскую трибуну «Ювентуса» Curva Sud на одну игру. Помощник спортивного директора «Интер» Дарио Баччин получил штраф в € 20 тыс. за нецензурную брань в адрес главного судьи.
- 6 апреля 2023
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