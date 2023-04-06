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«ПСЖ» скрыл проморолик после критики от Килиана Мбаппе

«ПСЖ» скрыл проморолик после критики от Килиана Мбаппе
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Футбольный клуб «ПСЖ» скрыл рекламный проморолик на официальном клубном YouTube-канале, призывающий болельщиков продлить абонемент на следующий сезон, после критики со стороны нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Напомним, после выхода ролика Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальных сетях, где раскритиковал действия клуба, который сделал французского нападающего центральной фигурой на видео.

«Мне никто не сообщал о целях моего разговора с собеседником. Это было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией данного видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен», — отреагировал Мбаппе.

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