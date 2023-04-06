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Тренер «Фейеноорда» — фанатам клуба: включите мозги!

Тренер «Фейеноорда» — фанатам клуба: включите мозги!
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Помощник главного тренера «Фейеноорда» Йон де Вольф во время полуфинального матча Кубка Нидерландов с «Аяксом» обратился с помощью громкой связи к болельщикам, которые устроили беспорядки на трибунах, сообщает The Sun.

«Фанаты с той стороны, включите мозги, чёрт возьми! Постарайтесь, чтобы никто ничего больше не бросал на поле», — крикнул тренер.

Судья дважды прерывал встречу. Сначала из-за дыма, который образовался над полем от горящих файеров, а после — из-за попадания предмета в голову полузащитника «Аякса» Дави Классена. Оба инцидента случились по вине болельщиков «Фейеноорда».

Роттердамский клуб проиграл «Аяксу» со счётом 1:2 и выбыл из Кубка Нидерландов. Амстердамская команда в финале турнира встретится с ПСВ.

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