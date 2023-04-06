«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встретятся «Краснодар» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд
«Краснодар»: Сафонов, Батчи, Алонсо, Баньяц, Боржес, Кайо, Рамирес, Волков, Сперцян, Черников, Кордоба.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.
В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.
«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.
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