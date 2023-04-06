Исполнительный комитет CAF поддержал заявку Марокко на проведение ЧМ-2030

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) поддержал участие Марокко в заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Единогласное решение в поддержку заявки Марокко на проведение чемпионата мира по футболу, принятое исполнительным комитетом Африканской конфедерации футбола, означает, что заявка Марокко теперь является заявкой всего африканского континента. Мы сосредоточены на том, чтобы Африка снова приняла чемпионат мира по футболу, и стремимся сделать всё, чтобы это произошло», — приводит пресс-служба CAF слова главы конфедерации Патриса Мотсепе.

Напомним, ранее стало известно, что Марокко подаст заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году совместно с Испанией и Португалией.