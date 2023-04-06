Валерий Непомнящий: ЦСКА — один из главных фаворитов Кубка России

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал ЦСКА одним из главных фаворитов Фонбет Кубка России. Армейцы сыграют с «Уралом» в финале Пути РПЛ.
«Я думаю, что у ЦСКА большие шансы на победу в Кубке России. Армейцы подходят к тому моменту, когда их состав будет оптимальным. Придёт в себя Дивеев – наладится игра в обороне, в средней линии есть большой выбор качественных игроков, да и в атаке есть кому сыграть. Поэтому ЦСКА — один из главных фаворитов Кубка», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В полуфинале Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее «Крыльев Советов» со счётом 3:2. В финале Пути РПЛ армейцы сыграют с «Уралом», который в предыдущем раунде прошёл московский «Спартак».
- 6 апреля 2023
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:44