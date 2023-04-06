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«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт в матче после грубой ошибки Песьякова

Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд после ошибки вратаря соперника Сергея Песьякова.

В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.