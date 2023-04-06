Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт в матче после грубой ошибки Песьякова

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт в матче после грубой ошибки Песьякова
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
06 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 23'   1:1 Тугарев – 54'

На 24-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд после ошибки вратаря соперника Сергея Песьякова.

В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023