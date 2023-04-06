«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт в матче после грубой ошибки Песьякова

Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд после ошибки вратаря соперника Сергея Песьякова.
В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.
«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.
- 6 апреля 2023
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:44