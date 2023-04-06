«Молись, чтобы у него был плохой день». Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес считает Неймара лучшим футболистом, против которого ему приходилось играть.
«Неймар — лучший футболист, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы старались остановить его, но не смогли. И тогда я подумал, что это лучший игрок из всех, против кого мне доводилось играть. Я не готовился к матчам с ним как-то иначе. Нет, просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у всей четвёрки твоих защитников — лучший в жизни», — приводит слова Мартинеса TNT Sports.
Неймар в нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач. В конце февраля бразильский форвард получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона.
- 6 апреля 2023
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:44