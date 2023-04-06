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«Молись, чтобы у него был плохой день». Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника

«Молись, чтобы у него был плохой день». Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника
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Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес считает Неймара лучшим футболистом, против которого ему приходилось играть.

«Неймар — лучший футболист, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы старались остановить его, но не смогли. И тогда я подумал, что это лучший игрок из всех, против кого мне доводилось играть. Я не готовился к матчам с ним как-то иначе. Нет, просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у всей четвёрки твоих защитников — лучший в жизни», — приводит слова Мартинеса TNT Sports.

Неймар в нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач. В конце февраля бразильский форвард получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона.

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