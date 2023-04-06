Дортмундская «Боруссия» начала переговоры с Брандтом о новом контракте

Дортмундская «Боруссия» намерена подписать новый контракт с немецким полузащитником Юлианом Брандтом, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в клубе хотят заранее обезопасить себя от возможного ухода Брандта, действующий контракт которого истекает в июне 2024 года. При этом пока нет информации о том, какая зарплата и срок нового соглашения будут предложены 26-летнему футболисту по новому соглашению.

Юлиан Брандт является воспитанником леверкузенского «Байера», а за «Боруссию» он выступает с 2019 года.

В нынешнем сезоне Юлиан Брандт принял участие в 34 матчах во всех турнирах за дортмундский клуб, в которых он забил девять мячей и отдал пять результативных передач.