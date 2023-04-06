Мостовой: Миранчуку лучше остаться в «Торино» — не будет играть в «Аталанте» при Гасперини

Бывший российский футболист Александр Мостовой посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту» после окончания аренды.
«По-футбольному для Миранчука лучше остаться в «Торино», потому что там он уже почувствовал себя и команду. В «Торино» он выходит на роль футболиста основного состава. Даже Влашич в запасе, а Миранчук играет.
В «Аталанте» при Гасперини он опять не будет играть, потому что Гасперини своеобразный человек. Ситуация непростая, всё упирается в деньги. Хочется, чтобы Миранчук остался в Серии А — в Россию он всегда успеет вернуться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до лета 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука, но недавно появилась информация, что руководство «Торино» считает сумму выкупа завышенной и не готово приобретать права на футболиста.
- 6 апреля 2023
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