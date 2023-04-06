Масалитин: Кубок должен быть Кубком — проиграл и вылетел. Нынешний формат запутал всех

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о новом формате Кубка России, который был принят перед началом нынешнего сезона.
«В Кубке проигравшая команда должна выбывать — всё. Не так важно, из скольких матчей состоит очное противостояние: из двух, трёх или четырёх. Но если ты проиграл, то должен вылетать. Кубок этим и хорош. А теперь получается, что команда проиграла, но продолжает играть. Если важен сегодняшний формат, то не называйте турнир Кубком страны. Назовите как-нибудь по-другому.
Формат с двумя сетками запутал всех. Непонятно, кто вылетает, а кто остаётся. Непонятно, как считаются карточки. Непонятно, когда следующая игра. Кубок должен быть Кубком. Проиграл — вылетел», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 6 апреля 2023
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