«Краснодар» — «Ростов»: победитель определится в серии пенальти

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Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 23-й минуте матча Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд, но на 54-й минуте Роман Тугарев восстановил равенство на табло.

В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.