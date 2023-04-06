Гранат: у Алексея Миранчука непростая ситуация, но всегда лучше оставаться в Европе

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал слухи о нежелании «Торино» выкупать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».
«Тяжёлая ситуация. Не знаю, с чем связано, что в «Торино» его пока не планируют выкупать, но ситуация непростая. Думаю, что Алексею с агентом надо решать этот вопрос.
Всегда лучше оставаться в европейском чемпионате. Миранчук 100% играет как минимум на уровне середняка Серии А», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 20 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами. Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.
- 6 апреля 2023
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