TyC Sports: «Челси» ведёт переговоры с аргентинским тренером Гальярдо
Поделиться
Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с бывшим тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports.
Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес. Также под его руководством команда выигрывала чемпионат Аргентины и дважды – Кубок и Суперкубок страны.
Аргентинский специалист начинал свою карьеру в 2011 году в уругвайском «Насьонале». В первый же сезон под руководством Гальярдо команда выиграла чемпионат.
Сегодня, 6 апреля, «Челси» опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом этого года.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
22:10
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:01
-
19:57
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:25
-
19:22
Партнерский контент