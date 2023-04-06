TyC Sports: «Челси» ведёт переговоры с аргентинским тренером Гальярдо

Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с бывшим тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год. За время сотрудничества с клубом ему дважды удавалось выиграть Кубок Либертадорес. Также под его руководством команда выигрывала чемпионат Аргентины и дважды – Кубок и Суперкубок страны.

Аргентинский специалист начинал свою карьеру в 2011 году в уругвайском «Насьонале». В первый же сезон под руководством Гальярдо команда выиграла чемпионат.

Сегодня, 6 апреля, «Челси» опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом этого года.