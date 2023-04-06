Леонид Слуцкий показал свою коллекцию обуви стоимостью 2 млн рублей

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в шоу «По домам». Ведущим данной программы является экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Тарасов побывал у Слуцкого в гостях и в одном из эпизодов попросил бывшего тренера сборной России показать свою гардеробную. В глаза Дмитрию сразу бросилось большое количество разнообразной обуви.

Редакторы YouTube-канала «Родина Медиа» назвали приблизительную цену обуви, ссылаясь на слова Слуцкого. Ориентировочная стоимость обувной коллекции бывшего тренера «Рубина» — 2 млн рублей.